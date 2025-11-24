DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
Marktkap. 181,24 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

10:51 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Studienmisserfolg zu Semaglutid gegen Alzheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Zwar ändere sich dadurch nichts an seinen Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern, ein weiterer Schlag für die Anlegerstimmung insgesamt sei es dennoch, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
475,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

