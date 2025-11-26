DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Novo Nordisk Aktie

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

09:31 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Phase-2-Studie zu Amycretin gegen Diabetes sei zwar nicht die wichtigste Datenveröffentlichung, auf die er warte, aber dennoch bedeutend genug, um das Potenzial von Amycretin "abzurunden", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Analysen zu Novo Nordisk

09:31 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
mehr Analysen

