Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 178,49 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Phase-2-Studie zu Amycretin gegen Diabetes sei zwar nicht die wichtigste Datenveröffentlichung, auf die er warte, aber dennoch bedeutend genug, um das Potenzial von Amycretin "abzurunden", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
475,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
406,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|09:31
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
