DAX 23.983 +0,1%ESt50 5.686 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.143 +0,7%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Novo Nordisk Aktie

40,40 EUR +0,78 EUR +1,97 %
STU
40,47 EUR -0,05 EUR -0,12 %
GVIE
Marktkap. 173,29 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

12:16 Uhr
Novo Nordisk
40,40 EUR 0,78 EUR 1,97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Dänen hätten auf dem wichtigen US-Markt im Wochenvergleich zuletzt bei den Verschreibungszahlen für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduzierung etwas stärker zugelegt als der US-Kontrahent Eli Lilly, schrieb Matthew Weston am Montag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
315,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
413,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:16 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:36 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
10.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Expertenmeinungen Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
dpa-afx Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Novo Nordisk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
MotleyFool Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk After the Huge Investor Update?
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Make Weight-Loss Drugs More Affordable Via Medicare, Medicaid, TrumpRx
MotleyFool Novo Nordisk Has Downgraded Its Outlook for the Fourth Time This Year. Here's What Investors Need to Know.
MarketWatch Trump rolls out pricing deal with weight-loss-drug giants Eli Lilly, Novo Nordisk. Analysts say the pact raises more questions than it answers.
