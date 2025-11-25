DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.953 +0,4%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,29 -1,7%Gold4.150 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'

25.11.25 17:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT

