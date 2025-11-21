DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,01 EUR -4,36 EUR -10,54 %
STU
37,09 EUR -4,11 EUR -9,96 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 181,26 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

15:01 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
37,01 EUR -4,36 EUR -10,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 391 dänischen Kronen belassen. Der Misserfolg der Alzheimer-Studie mit Rybelsus sei enttäuschend, aber nicht wirklich bedeutend, schrieb James Quigley am Montagmittag. Die Sorgen um das Wachstum der Dänen 2026 dürften eigentlich bereits eingepreist sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
391,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:56 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:56 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14.11.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Erholungsschub Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick
finanzen.net Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
ING Bank Deutschland AG DAX - Verlaufstief und Hochlauf erwartet
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
finanzen.net Korro Bio-Aktie fällt: Hauptmedikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert
Dow Jones Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
finanzen.net BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
Benzinga Novo Nordisk, Waldencast And Other Big Stocks Moving Lower In Monday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial
MotleyFool Novo Nordisk Just Took a Big Swing, Slashing Its GLP-1 Drug Prices. Will It Pay Off for the Healthcare Giant?
Benzinga Novo Nordisk Will Soon Reveal Whether Its GLP-1 Drug Can Slow Alzheimer&#39;s
MotleyFool Big News for Novo Nordisk Stock Investors
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
MotleyFool What's Going On With Novo Nordisk Stock?
MotleyFool Novo Nordisk Just Made a Big Move in the Weight Loss Drug Market. Should You Worry About Rival Eli Lilly?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen