Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 391 dänischen Kronen belassen. Der Misserfolg der Alzheimer-Studie mit Rybelsus sei enttäuschend, aber nicht wirklich bedeutend, schrieb James Quigley am Montagmittag. Die Sorgen um das Wachstum der Dänen 2026 dürften eigentlich bereits eingepreist sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

