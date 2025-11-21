Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 181,26 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 391 dänischen Kronen belassen. Der Misserfolg der Alzheimer-Studie mit Rybelsus sei enttäuschend, aber nicht wirklich bedeutend, schrieb James Quigley am Montagmittag. Die Sorgen um das Wachstum der Dänen 2026 dürften eigentlich bereits eingepreist sein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
391,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|14:56
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:56
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:56
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:56
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG