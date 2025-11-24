Abnehmmittel als Alzheimer-Hoffnung: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie
Werte in diesem Artikel
BAGSVAERD (dpa-AFX) - Das Abnehmmittel Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie Evoke habe im Vergleich zu Placebo keine statistisch signifikante Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit gezeigt, teilte der dänische Pharmariese am Montag mit. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach auf die Nachricht hin um zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2021 ein./mis/stw
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen