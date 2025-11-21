Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 181,26 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit dem Misserfolg von Rybelsus werde ein ohnehin hochriskanter, möglicher Kurstreiber abgehakt, schrieb Richard Vosser am Montagmittag. Auf die Schätzungen für die Dänen habe dies allerdings wenig bis gar keinen Einfluss./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
500,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
