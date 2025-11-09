DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,03 EUR +0,65 EUR +1,64 %
STU
40,06 EUR +0,90 EUR +2,30 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 173,28 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

12:01 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,03 EUR 0,65 EUR 1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass US-Konkurrent Pfizer im Bieterkampf um den Adipositas-Spezialisten Metsera das Rennen gemacht habe, lese sich moderat positiv für den dänischen Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf 2026 dürfte nun aber den Erwartungen an ein deutliches Umsatzwachstum einen weiteren Dämpfer versetzen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
600,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
429,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:51 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:01 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Ringen um Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
finanzen.net Novo Nordisk legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
MotleyFool Huge News for Eli Lilly Stock and Novo Nordisk Stock Investors as Companies Make Deal With Trump
MotleyFool Should You Buy Novo Nordisk After the Huge Investor Update?
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Sinking This Week
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Make Weight-Loss Drugs More Affordable Via Medicare, Medicaid, TrumpRx
MotleyFool Novo Nordisk Has Downgraded Its Outlook for the Fourth Time This Year. Here's What Investors Need to Know.
MarketWatch Trump rolls out pricing deal with weight-loss-drug giants Eli Lilly, Novo Nordisk. Analysts say the pact raises more questions than it answers.
Financial Times Novo Nordisk challenges Pfizer to raise offer for obesity biotech
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen