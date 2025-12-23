MÄRKTE USA/Kursgewinne vor Weihnachten - S&P-500-Index schließt auf Rekordhoch

DOW JONES--Die Jahresendrally an der Wall Street ging am Dienstag mit einigen Anlaufschwierigkeiten doch noch in die vierte Runde, auch weil die Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in der feiertagsbedingt verkürzten Woche weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigten. Marktteilnehmer setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im nächsten Jahr senken wird, selbst nach der Veröffentlichung neuer Konjunkturdaten, wie einem besser als erwartetem BIP für das dritte Quartal. Nach Angaben des Handelsministerium erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war das US-BIP um 3,8 Prozent gewachsen.

Dies bremste den Aktienmarkt zeitweise etwas aus, doch relativierten schwächere Daten den Konjunkturoptimismus schnell wieder und die Börse erholte sich. So fiel etwa die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember schwächer aus als erwartet. Der Index zum allgemeinen Verbrauchervertrauen, der vom Conference Board ermittelt wird, rutschte um 3,8 Punkte auf 89,1 Zähler ab. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit 91 Punkten gerechnet.

Am Mittwoch wird an den US-Börsen verkürzt gehandelt, nach der Feiertagspause am Donnerstag öffnet die Wall Street dann am Freitag wieder. Der Dow-Jones-Index verabschiedete sich mit einem Gewinn von 0,2 Prozent auf 48.443 Punkten in die Feiertage. Der S&P-500-Index gewann 0,5 Prozent und schloss damit auf einem Rekordhoch. Der Nasdaq-Composite sah einen Aufschlag von 0,6 Prozent. An der Nyse wurden 1.137 (Montag: 1.736) Kursgewinner gezählt und 1.629 (1.014) -verlierer, während 59 (95) Titel unverändert schlossen.

Unter den Einzelaktien verloren Eli Lilly 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern erhält verstärkten Wettbewerbsdruck durch Novo Nordisk. Denn der dänische Konkurrent erhielt für sein Abnehmmittel Wegovy die US-Zulassung in Tablettenform. Analysten sehen einen riesigen Markt für die Tablette, da bisher Verabreichungen über Injektionen üblich sind. Die US-Papiere von Novo Nordisk kletterten um Prozent.

Huntington Ingalls Industries zogen um weitere 0,3 Prozent an, nachdem die Titel bereits am Vortag ein Allzeithoch markiert hatten. US-Präsident Trump kündigte den Bau neuer riesiger Kriegsschiffe an. Huntington wurde von der US-Marine zum Bau der Schiffe auserkoren. Parsons legten 0,9 Prozent nach einem Rüstungsauftrag zu.

Das Softwareunternehmen Servicenow (-1,5%) übernimmt das Cybersicherheits-Startup Armis für rund 7,75 Milliarden US-Dollar. Befeuert von den Allzeithochs des Goldpreises kletterten im Sektor Freeport-McMoRan um 2,5 Prozent. Der israelische Logistikanbieter Zim Integrated Shipping Services erhielt im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung Übernahmegebote, der Kurs zog um 5,8 Prozent an. Sidus Space brachen nach der Ankündigung, neue Aktien ausgeben zu wollen, um 28 Prozent ein.

Der Dollar erholte sich von den Tagestiefs mit den starken BIP-Daten. Der Dollar-Index büßte nur noch 0,3 Prozent ein - belastet vor allem von der Stärke des japanischen Yen, wobei sich der Greenback mit den Daten auch zum Yen von den Tagestiefs erholt. Die Kursgewinne des Yen folgen auf eine Warnung der japanischen Finanzministerin Satsuki Katayama vor möglichen Interventionen zur Stützung der Währung.

Der Goldpreis kennt derzeit nur die Richtung nach oben und eilte von einem Rekordstand zum nächsten. Die Feinunze verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent. In einem Umfeld sinkender Zinsen und einem abwertenden Dollar steigt gewöhnlich die Nachfrage nach dem Edelmetall, hieß es bei Pepperstone. Auch der Kupferpreis erklomm Rekordstände - befeuert von einem umfangreichen Lagerbestandsaufbau in den USA aufgrund von Zollängsten. Aber auch Hoffnungen auf niedrigere US-Zinsen und Angebotsbedenken spielten dem Metall in die Karten. Der Kupferpreis zeigte sich zur Schlussglocke an der Wall Street mit einem Plus von 1,0 Prozent.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,6 Prozent und der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,7 Prozent. Die Beschlagnahmung von Öltankern mit Verbindungen zu Venezuela durch die USA und die Drohungen von US-Präsident Donald Trump zur Durchsetzung einer Blockade für sanktionierte Öllieferungen habe die Risiken für die Energiesicherheit wieder in das Bewusstsein des Marktes gerückt, erläuterte Analyst Ahmad Assiri von Pepperstone die Rally des Vortages. Zudem hat die US-Regierung nach Aussage informierter Personen in dieser Woche eine große Anzahl von Flugzeugen für Sondereinsätze und mehrere Frachtflugzeuge mit Truppen und Ausrüstung in die Karibik verlegt. Diese Maßnahmen geben den Vereinigten Staaten zusätzliche Optionen für mögliche Militäraktionen in der Region, hieß es von US-Beamten.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen zunächst nach oben, nachdem die US-BIP-Daten ein stärker als erwartetes Wachstum im dritten Quartal ausgewiesen hatten. Zur Schlussglocke zeigte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dann aber unverändert bei 4,169 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.442,41 +0,2% 79,73 +13,86%

S&P-500 6.909,79 +0,5% 31,30 +17,48%

NASDAQ Comp 23.561,84 +0,6% 133,02 +22,01%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1791 +0,3% 1,1760 1,1757 +13,6%

EUR/JPY 184,22 -0,2% 184,61 184,40 +13,3%

EUR/CHF 0,9290 -0,3% 0,9313 0,9313 -0,8%

EUR/GBP 0,8732 -0,0% 0,8735 0,8731 +5,6%

USD/JPY 156,28 -0,5% 157,02 156,85 -0,2%

GBP/USD 1,3503 +0,3% 1,3463 1,3465 +7,6%

USD/CNY 7,0505 -0,1% 7,0570 7,0577 -2,1%

USD/CNH 7,0193 -0,2% 7,0322 7,0317 -4,1%

AUS/USD 0,6700 +0,6% 0,6659 0,6656 +7,6%

Bitcoin/USD 87.630,80 -1,1% 88.597,10 89.317,00 -6,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,46 58,01 +0,8% 0,45 -19,3%

Brent/ICE 62,47 62,07 +0,6% 0,40 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.491,89 4.444,93 +1,1% 46,96 +69,3%

Silber 71,49 69,06 +3,5% 2,43 +139,2%

Platin 1.935,94 1.808,70 +7,0% 127,24 +106,5%

Kupfer 5,43 5,44 -0,1% -0,01 +32,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

