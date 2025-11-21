Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 116,23 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,01 €
|Abst. Kursziel*:
-5,63%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
18,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,84%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
