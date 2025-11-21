DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
Iberdrola SA Aktie

RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

15:01 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

