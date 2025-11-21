DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Fresenius Aktie

Fresenius Aktien-Sparplan
47,46 EUR +0,47 EUR +1,00 %
STU
Marktkap. 26,44 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

13:26 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,46 EUR 0,47 EUR 1,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,24 €		 Abst. Kursziel*:
22,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,21%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

13:26 Fresenius Overweight Barclays Capital
11.11.25 Fresenius Buy UBS AG
10.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
