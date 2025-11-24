DAX23.253 +0,7%Est505.537 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.771 +2,2%Bitcoin75.741 +0,4%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,98 +0,8%Gold4.094 +0,7%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Novo Nordisk auf 'Halten'

24.11.25 17:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 313 dänischen Kronen belassen. Für Analyst Elmar Kraus reiht sich das negative Ergebnis zwar in eine Serie von Pipeline-Rückschlägen der jüngsten Zeit ein. Im Gegensatz zu anderen Studien von Novo sei das Ganze hier jedoch nicht an hohen oder überzogenen Erwartungen gescheitert. Denn die Dänen hätten zuvor selbst zuvor eingeräumt, dass die Erfolgschancen eher gering seien und man sich wegen des hohen medizinischen Bedarfs und der anekdotischen Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit aber dazu verpflichtet gesehen hätte, die Studie durchzuführen, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

