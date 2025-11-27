OTS: ARAG / Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc ...
Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc van
Erven
Düsseldorf (ots) - Der Vorstand der ARAG SE hat Reza Atighi zum neuen Leiter der
Niederlassung ARAG Niederlande in Leusden berufen. Er übernimmt damit die
Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäftes in den Niederlanden. Reza Atighi tritt
zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von CEO Marc van Erven an, der mit Jahresbeginn
in den Ruhestand geht.
Reza Atighi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der niederländischen und
britischen Finanzwirtschaft. Dort arbeitete er für Merrill Lynch, Morgan Stanley
und ABN AMRO. Zuletzt war er CEO der Arrow Global Investments Holdings Benelux
B.V. "Wir freuen uns sehr, dass Reza Atighi seine erfolgreiche Karriere in der
Finanzwirtschaft nun bei der ARAG fortsetzt. Er wird in den Niederlanden eine
unserer größten internationalen Einheiten in dem sehr wettbewerbsintensiven
niederländischen Markt übernehmen", erklärt Dr. Renko Dirksen,
Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. Die ARAG erzielte in den Niederlanden zuletzt
Beitragseinnahmen von 205 Millionen EUR und gehört dort zu den führenden
Anbietern im Segment Rechtsschutz.
Nach 26 erfolgreichen Jahren an der Spitze der ARAG Niederlande wird sich CEO
Marc van Erven nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung
zurückziehen. Aufgrund seiner hohen Verdienste für das niederländische Geschäft
der ARAG und seiner langjährigen Expertise wird Marc van Erven dem Unternehmen
für eine Übergangszeit weiterhin in beratender Rolle verbunden bleiben. "Der
ARAG Konzern ist Marc van Erven zu großem Dank verpflichtet", betont Dr. Renko
Dirksen. "Als Niederlassungsleiter hat er unser Geschäft in den Niederlanden
erheblich ausgebaut und die ARAG Niederlande mit viel Energie und
Innovationsfreude zu einer der leistungsfähigsten internationalen ARAG Einheiten
geformt. Sein Einsatz für die ARAG ist vorbildlich."
Alle Personalveränderungen bei der ARAG Niederlande stehen unter dem
Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.
