OTS: ARAG / Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc ...

Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc van

Erven

Düsseldorf (ots) - Der Vorstand der ARAG SE hat Reza Atighi zum neuen Leiter der

Wer­bung Wer­bung

Niederlassung ARAG Niederlande in Leusden berufen. Er übernimmt damit die

Leitung des ARAG Rechtsschutzgeschäftes in den Niederlanden. Reza Atighi tritt

zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von CEO Marc van Erven an, der mit Jahresbeginn

in den Ruhestand geht.

Reza Atighi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der niederländischen und

britischen Finanzwirtschaft. Dort arbeitete er für Merrill Lynch, Morgan Stanley

Wer­bung Wer­bung

und ABN AMRO. Zuletzt war er CEO der Arrow Global Investments Holdings Benelux

B.V. "Wir freuen uns sehr, dass Reza Atighi seine erfolgreiche Karriere in der

Finanzwirtschaft nun bei der ARAG fortsetzt. Er wird in den Niederlanden eine

unserer größten internationalen Einheiten in dem sehr wettbewerbsintensiven

niederländischen Markt übernehmen", erklärt Dr. Renko Dirksen,

Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. Die ARAG erzielte in den Niederlanden zuletzt

Wer­bung Wer­bung

Beitragseinnahmen von 205 Millionen EUR und gehört dort zu den führenden

Anbietern im Segment Rechtsschutz.

Nach 26 erfolgreichen Jahren an der Spitze der ARAG Niederlande wird sich CEO

Marc van Erven nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung

zurückziehen. Aufgrund seiner hohen Verdienste für das niederländische Geschäft

der ARAG und seiner langjährigen Expertise wird Marc van Erven dem Unternehmen

für eine Übergangszeit weiterhin in beratender Rolle verbunden bleiben. "Der

ARAG Konzern ist Marc van Erven zu großem Dank verpflichtet", betont Dr. Renko

Dirksen. "Als Niederlassungsleiter hat er unser Geschäft in den Niederlanden

erheblich ausgebaut und die ARAG Niederlande mit viel Energie und

Innovationsfreude zu einer der leistungsfähigsten internationalen ARAG Einheiten

geformt. Sein Einsatz für die ARAG ist vorbildlich."

Alle Personalveränderungen bei der ARAG Niederlande stehen unter dem

Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.

Druckfähige Pressefotos von Reza Atighi und Marc van Erven erhalten Sie hier

(https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00763/).

Pressekontakt:

Björn Larsen

Leiter Internationale Kommunikation

ARAG SE

Telefon: +49 211 963-3490

E-Mail: mailto:bjoern.larsen@ARAG.de

Jessica Klugkist

Director HR & Corporate Communications

ARAG Niederlande

Telefon: +31 623 39 81 19

E-Mail: mailto:j.klugkist@arag.nl

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29811/6167126

OTS: ARAG