DAX aktuell

Nach seiner mehrtägigen Erholung dürfte der deutsche Leitindex am Donnerstag erst einmal wieder durchatmen und zunächst auf der Stelle treten.

Zum Handelsschluss am Mittwoch wies der DAX einen Aufschlag um 1,11 Prozent auf 23.726,22 Punkte aus. Auch am Donnerstag dürfte er laut vorbörslichen Indikationen in etwa auf diesem Niveau in den Handel starten.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Hoffnungen auf Lösung im Ukraine-Konflikt stützen

Getrieben werden die Märkte zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. So sprach US-Präsident Donald Trump von erheblichen Fortschritten. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend wieder, just an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen.

Der DAX hatte sich im Wochenverlauf bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war.

US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen

Am heutigen Donnerstag ist derweil nicht mit frischen Impulsen aus den USA zu rechnen: An den US-Börsen findet aufgrund des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

