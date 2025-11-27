EUREX/Renten-Futures pendeln um Vortag

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Die Kontrakte pendeln impulslos um den Schluss des Vortages. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 129,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,16 Prozent und das Tagestief bei 129,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.176 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 114,38 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Ticks auf 118,08 Prozent.

November 27, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)