Erholungs­signale

Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben

12.11.25 12:02 Uhr
Novo Nordisk-Aktie gefragt: Was steckt hinter dem Aufschwung? | finanzen.net

Die Aktie von Novo Nordisk verzeichnet zuletzt wieder Kursgewinne - begünstigt durch strategische Entscheidungen und Marktreaktionen. Dennoch bleibt die Stimmung zurückhaltend.

• Novo Nordisk kündigte Preisnachlässe in Schwellenländern an
• Aktie erholt, auf Jahressicht aber weiterhin tiefrot
• Trotz kurzfristiger Aufwärtsbewegung mahnen Analysten zur Vorsicht

Novo Nordisk-Aktie wieder auf Kaufzetteln

Am heutigen Mittwoch greifen Anleger bei Novo Nordisk zu: So geht es in Dänemark zeitweise um 2,6 Prozent nach oben auf 321,80 Kronen.

Die jüngste Aufwärtsbewegung wurde maßgeblich durch das Ausscheiden aus der Übernahmeschlacht um das US-Biotechunternehmen Metsera ausgelöst. Der Pharmakonzern unterlag in dem Gebotskampf mit dem Rivalen Pfizer.

Strategische Schritte und Marktreaktionen

Neben dem Ende des Übernahmewettkampfs positionierte sich Novo Nordisk durch Schritte wie Preisreduzierungen in Schwellenmärkten - unter anderem im Bereich der Adipositas-Behandlung - wie etwa in Indien mit Rabatten bis zu 33 Prozent. Diese Maßnahmen wurden von Marktteilnehmern zunächst positiv aufgenommen, da sie kurzfristig das Wachstumspotenzial wieder in den Fokus rückten. Dennoch stehen fundamentale Probleme wie sinkende Gewinnprognosen und Margendruck im Raum - was den aktuellen Kursanstieg eher als vorsichtige Gegenbewegung als nachhaltige Trendwende erscheinen lässt.

Schwache Jahresperformance

Zwar steht für den dänischen Pharmakonzern mit Blick auf die zurückliegenden fünf Handelstage ein Plus von 6,51 Prozent an der Kurstafel, doch sieht es sowohl auf Monats- als auch auf Jahressicht deutlich schwächer aus. Während Novo Nordisk im letzten Monat fast 12 Prozent an Wert eingebüßt hat, wurden seit Jahresbeginn sogar nahezu 50 Prozent vernichtet. Auch vom 52-Wochenhoch bei 798,10 Kronen ist das Papier meilenweit entfernt - gegenüber dem jüngsten Schlusskurs von 313,65 Kronen fehlen etwa 155 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
10.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
10.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.11.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

