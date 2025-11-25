DAX 23.549 +0,4%ESt50 5.615 +0,7%MSCI World 4.345 +0,3%Top 10 Crypto 11,79 -3,3%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.813 -0,9%Euro 1,1578 +0,1%Öl 62,29 -0,6%Gold 4.161 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Vom Bagger zur Bitfabrik: Diese Aktien profitieren vom KI‑Stromhunger! Vom Bagger zur Bitfabrik: Diese Aktien profitieren vom KI‑Stromhunger!
HP-Aktie tiefrot: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt HP-Aktie tiefrot: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,01 EUR +1,55 EUR +3,83 %
STU
42,09 EUR +2,16 EUR +5,40 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 170,76 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

12:36 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
42,01 EUR 1,55 EUR 3,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 391 auf 353 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley schraubte seine 2026er Wachstums- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern deutlich zurück. Er sieht aber ein gewisses Überraschungspotenzial für die Absatzvolumina im Markt für Abnehmpräparate: Wegovy und CagriSema könnten sich in verschiedenen Verabreichungsformen besser geschlagen haben als der Markt aktuell erwarte. Die Anleger dürften allerdings entsprechende Signale in den Verschreibungszahlen abwarten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
353,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
406,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:36 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
24.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

Dow Jones Medicare-Programm Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie erholt sich: Alzheimer-Enttäuschung trifft auf Studienerfolg bei neuem Abnehm-Wirkstoff
BNP Paribas Rheinmetall, Nvidia, Novo Nordisk, Meta Platforms, Alphabet - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick
finanzen.net Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
ING Bank Deutschland AG DAX - Verlaufstief und Hochlauf erwartet
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
MotleyFool Here's Why Novo Nordisk Stock Popped Today
Benzinga Novo Nordisk Alzheimer&#39;s Miss Disappointing But Not Material, Analyst Says
Benzinga Novo Nordisk Signals 2026 Push After Amycretin Posts Major Phase 2 Gains In Type 2 Diabetes Patients
Benzinga Broadcom, Alphabet, Sandisk, Novo Nordisk And Zoom: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Sank 5.6% Today
New York Times GLP-1 Drug Fails to Quell Alzheimer’s in Novo Nordisk Trials
Benzinga Novo Nordisk, Waldencast And Other Big Stocks Moving Lower In Monday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen