ASML NV Aktie
Marktkap. 332,87 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die DUV-Immersion sei in der Lithografie-Technik zu einem Schlüsselinstrument geworden, und in diesem Bereich sei der Marktanteil des Halbleiterausrüsters mehr als 95 Prozent hoch, schrieb Simon Coles am Dienstagabend. Der Konsens sei aber kurzfristig zu optimistisch für Anlagen-Auslieferungen in diesem Bereich positioniert, für den er selbst leicht seine Annahmen reduzierte. Auf das Kursziel habe dies jedoch keine Auswirkungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
876,90 €
|Abst. Kursziel*:
2,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
881,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
946,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
