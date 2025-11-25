DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
881,70 EUR +12,80 EUR +1,47 %
821,35 CHF +13,37 CHF +1,65 %
Marktkap. 332,87 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
881,70 EUR 12,80 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die DUV-Immersion sei in der Lithografie-Technik zu einem Schlüsselinstrument geworden, und in diesem Bereich sei der Marktanteil des Halbleiterausrüsters mehr als 95 Prozent hoch, schrieb Simon Coles am Dienstagabend. Der Konsens sei aber kurzfristig zu optimistisch für Anlagen-Auslieferungen in diesem Bereich positioniert, für den er selbst leicht seine Annahmen reduzierte. Auf das Kursziel habe dies jedoch keine Auswirkungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
876,90 €		 Abst. Kursziel*:
2,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
881,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
946,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

10:36 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
