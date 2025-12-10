DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
944,90 EUR -13,20 EUR -1,38 %
STU
881,70 CHF -6,49 CHF -0,73 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 369,35 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

11:16 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
944,90 EUR -13,20 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies beantwortete am Mittwochabend die Frage, warum eine hohe Numerische Apertur - ein Maß für die Fähigkeit eines optischen Systems, Licht zu sammeln und zu fokussieren - das operative Geschäft des Herstellers von Lithografiesystemen für die Chipbranche stützen dürfte. Systeme mit hoher NA dürften bis Ende der Dekade bis 20 Prozent des entsprechenden Absatzes der Niederländer ausmachen. Bouvignies rechnet vor allem mit positiven Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.030,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
940,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
944,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,01%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:16 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning ASML Holding Stock In The Last 5 Years
Zacks ASML vs. TSM: Which Semiconductor Powerhouse Offers More Upside?
MotleyFool Is ASML Stock a Buying Opportunity for 2026?
MotleyFool Up 59%, Should You Buy ASML Right Now?
MotleyFool Taiwan Semiconductor Manufacturing vs. ASML: Which Stock Will Outperform in 2026?
Zacks Brokers Suggest Investing in ASML (ASML): Read This Before Placing a Bet
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ASML (ASML) is a Great Choice
MotleyFool Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Nebius Group
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen