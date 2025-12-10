Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
56,40 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
45,74 €
|Abst. Kursziel*:
23,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets