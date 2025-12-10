Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

