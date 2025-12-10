DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,82 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

10:56 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
42,02 EUR -0,76 EUR -1,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 mit einem Kursziel von 56,40 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig lobte am Donnerstag die soliden, über dem Marktkonsens liegenden Umsätze im vierten Quartal. Auch das operative Ergebnis sei etwas besser als erwartet gewesen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
56,40 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,74 €		 Abst. Kursziel*:
23,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

