Allianz-Aktie gewinnt: Allianz Partners streicht wohl 1500 Stellen - KI-Automatisierung
Eine große Tochter der Allianz will nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über 1.500 Mitarbeiter durch Künstliche Intelligenz ersetzen.
Werte in diesem Artikel
Demnach will die auf Versicherungen rund um Reise und Auto spezialisierte Allianz Partners einfache Kundenanrufe künftig vermehrt durch KI beantworten lassen. Das Unternehmen bestätigte keine konkreten Stellenabbaupläne, widersprach aber auch nicht. "Wir befinden uns aktuell in einer frühen Phase der Prüfung, wie sich diese Veränderungen auf uns auswirken werden", teilte eine Sprecherin mit. "Dazu finden bereits vertrauliche Gespräche mit unseren Arbeitnehmervertretern statt." Weitere Kommentare könne Allianz Partners daher derzeit nicht abgeben.
Laut SZ sind Personalkürzungen in mehreren Ländern geplant. Allianz Partners beschäftigt insgesamt 22.600 Menschen, davon dem Bericht zufolge etwa 1.600 in Deutschland.
In der Finanzbranche wird schon seit Jahren diskutiert, dass Automatisierung und Digitalisierung viele Jobs überflüssig machen könnten. Die Allianz insgesamt hat in den vergangenen zehn Jahren dennoch im Saldo gut 9.000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, Ende 2024 arbeiteten laut Geschäftsbericht weltweit 156.626 Menschen für den Münchner DAX-Konzern.
Die Allianz-Aktie notiert via XETRA zwischenzeitlich 0,9 Prozent höher bei 370,30 Euro.
/cho/DP/stw
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Allianz News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen