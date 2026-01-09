AKTIEN IM FOKUS: Kurssprung bei Beazley nach Übernahme-Ankündigung durch Zurich

LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley am Montagnachmittag auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich (Zurich Insurance) reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers noch mehr als 39 Prozent im Plus bei 1.143 Pence.

Die Zurich-Titel verloren hingegen rund 1 Prozent auf 571,80 Franken. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus und gewann zuletzt rund 0,4 Prozent.

Zurich macht den Beazley-Aktionären eine auf 1.280 Pence je Aktie aufgestockte Kaufofferte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent, teilten die Schweizer mit. Zuvor hatte Zurich laut eigenen Angaben 1.230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen.

Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC hält das neue Angebot vor dem Hintergrund ungewisser Gewinnaussichten für Beazley in den kommenden Jahren mit schwächeren Endmärkten in den USA für vertretbar. Die starke Kapitalisierung von Zurich und die hohen Bewertungskennziffern sowie der "All-Cash-Charakter" der Offerte dürften Gegenangebote erschweren.

Den Beazley-Aktionären biete sich die Chance auf eine sofortige und sichere Barzahlung für ihre Investition, teilte Zurich weiter mit. Das Angebot würde über das Niveau hinausgehen, welches Beazley in einem angemessenen Zeitraum durch die Umsetzung seiner Strategie erreichen könne.

Übernahmen kosteten aber Geld und sorgten für Verunsicherung, meinte ein Händler zum Kursminus für Zurich. Immerhin sei die Transaktion rund 10 Milliarden Dollar wert. Daher würden Anleger in einer ersten Reaktion in solchen Situation zunächst Aktien verkaufen.

Noch ist zudem nicht klar, ob das Geschäft auch tatsächlich über die Bühne gehen wird. Sollte dies geschehen, dann würde laut den Angaben durch die Zusammenführung zweier sich ergänzender Geschäftsteile ein weltweiter Marktführer im Bereich Spezial-Versicherungen mit rund 15 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien entstehen.

Zudem stehe die Transaktion im Einklang mit den strategischen Prioritäten von Zurich, hieß es weiter. Finanziert würde der Zukauf durch bestehende Barmittel, neue Schuldinstrumente sowie durch eine Aktienplatzierung. Dabei soll die Übernahme auch zur Erreichung der Finanzziele 2027 von Zurich beitragen./pre/uh/AWP/ajx/he