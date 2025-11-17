Barclays Capital

Zurich Insurance Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 575 auf 580 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

