Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,32 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 575 auf 580 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Zurich Insurance Equal Weight
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
580,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
556,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,17%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
556,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
