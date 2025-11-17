DAX 23.132 -2,0%ESt50 5.520 -2,1%MSCI World 4.245 -1,4%Top 10 Crypto 12,59 +0,7%Nas 22.324 -1,7%Bitcoin 80.155 +1,0%Euro 1,1587 +0,0%Öl 63,86 -0,3%Gold 4.055 +0,2%
Zurich Insurance Aktie

Marktkap. 88,32 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
Barclays Capital

Zurich Insurance Equal Weight

16:11 Uhr
Zurich Insurance Equal Weight
Zurich Insurance AG (Zürich)
604,40 EUR -14,80 EUR -2,39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 575 auf 580 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance Equal Weight

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
580,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
556,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
556,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

16:11 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
13:31 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
mehr Analysen

