Zurich Insurance Aktie

600,60 EUR -3,20 EUR -0,53 %
STU
555,40 CHF +0,20 CHF +0,04 %
SWX
Marktkap. 85,38 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Barclays Capital

Zurich Insurance Equal Weight

12:36 Uhr
Zurich Insurance Equal Weight
Zurich Insurance AG (Zürich)
600,60 EUR -3,20 EUR -0,53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 580 auf 575 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

