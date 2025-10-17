Barclays Capital

Zurich Insurance Equal Weight

12:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 580 auf 575 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

