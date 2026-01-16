DAX 24.985 -1,2%ESt50 5.935 -1,6%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.107 -0,7%Euro 1,1619 +0,3%Öl 63,41 -1,2%Gold 4.670 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX tiefrot -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen Um 18 Uhr live: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen
Grönland-Streit verschärft sich: EU stellt massive Gegenzölle in Aussicht Grönland-Streit verschärft sich: EU stellt massive Gegenzölle in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
230,30 EUR -2,50 EUR -1,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,52 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

10:31 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
230,30 EUR -2,50 EUR -1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
230,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
230,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

10:31 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
16.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit Verlusten
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen