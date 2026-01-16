Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 41,52 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
230,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
230,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|10:31
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
