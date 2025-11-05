Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 85,91 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 515 Franken auf "Sell" belassen. Der Versicherer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. An den Kernpunkten des Anlegerinteresses - den Auswirkungen des Preisdrucks im Bereich Industrieversicherungen sowie dem Potenzial der Farmers Group - ändere sich nichts./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
515,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
559,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,97%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
561,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,27%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|12:36
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:56
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
