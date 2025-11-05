DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX knapp tiefer -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
Zurich Insurance Aktie

602,80 EUR +9,40 EUR +1,58 %
FSE
561,40 CHF -6,20 CHF -1,09 %
SWX
Marktkap. 85,91 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

UBS AG

Zurich Insurance Sell

12:36 Uhr
Zurich Insurance Sell
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
602,80 EUR 9,40 EUR 1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 515 Franken auf "Sell" belassen. Der Versicherer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. An den Kernpunkten des Anlegerinteresses - den Auswirkungen des Preisdrucks im Bereich Industrieversicherungen sowie dem Potenzial der Farmers Group - ändere sich nichts./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Sell

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
515,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
559,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,97%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
561,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,27%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

