DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Milliarden-Deal

Zurich-Aktie steigt: Übernahme von Beazley in zweistellig-Milliarden-Dollar-Deal

04.02.26 09:16 Uhr
Zurich-Aktie im Plus: Schweizer Versicherer kauft Beazley für zweistellige Milliardensumme | finanzen.net

Zurich Insurance und Beazley haben sich auf ein verbessertes Übernahmeangebot geeinigt, das den britischen Cyber-Versicherer mit rund 8,0 Milliarden Pfund bzw. knapp 11 Milliarden US-Dollar bewertet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
14,60 EUR 1,30 EUR 9,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
563,40 CHF 7,00 CHF 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Schweizer Versicherer Zurich umwirbt die in London notierte Gruppe seit vergangenem Jahr und hatte Beazley mehrere Angebote unterbreitet, die jedoch alle abgelehnt wurden.

Wer­bung

Im Rahmen des verbesserten Barangebots sollen die Beazley-Aktionäre 13,35 Pfund für jede ihrer Aktien erhalten, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Dies beinhaltet eine Dividendenzahlung und entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs von Beazley von 8,20 Pfund am 16. Januar, dem Tag vor Beginn der Angebotsfrist.

Der Beazley-Board erklärte, den Aktionären die neue Offerte empfehlen zu wollen. Die Schweizer haben nun bis zum 16. Februar Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

Der Schweizer Versicherer, der bereits in Großbritannien tätig und weltweit stark vertreten ist, will mit der Übernahme einen Spezialversicherer mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar schaffen.

Wer­bung

Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,93 Prozent höher bei 561,60 Franken, während Beazley-Titel in London 0,68 Prozent auf 11,60 Pfund abgeben.

Von Elena Vardon

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
06.12.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Zurich Insurance SellUBS AG

