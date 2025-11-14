JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Versicherers am 19. Februar habe er seine operative Ergebnisschätzung angehoben, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Aublick./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland