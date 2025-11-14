Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,38 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Versicherers am 19. Februar habe er seine operative Ergebnisschätzung angehoben, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Aublick./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Underweight
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
525,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
580,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-9,48%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
571,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,09%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|14:06
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital