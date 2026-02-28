DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,5%Nas22.752 +0,4%Bitcoin59.247 +6,0%Euro1,1690 -0,7%Öl77,94 +7,5%Gold5.292 +0,3%
Zurich-Aktie schwächer: Offizielles Gebot für Beazley abgegeben

02.03.26 16:56 Uhr
Versicherungs-Riese Zurich greift nach Beazley: Aktie in Rot | finanzen.net

Der Versicherer Zurich hat offiziell sein Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
575,00 CHF -5,60 CHF -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An den bisherigen Angebotsbedingungen ändere sich nichts, wie einer Mitteilung von Zurich Insurance vom Montagnachmittag zu entnehmen ist. Demnach bietet Zurich den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung insgesamt 1.335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liege damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung

Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.

Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.

Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.

Wer­bung

Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich.

/cg/ra/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

