Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,05 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Einerseits hätten die Jahreszahlen des Versicherers die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Dabei verwies der Analyst vor allem auf das Lebensversicherungsgeschäft, das 2025 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet habe. Andererseits sei das bessere Abschneiden im Nichtlebensversicherungsgeschäft qualitativ relativ schwach. Dort hätten die Margen von geringeren Katastrophenschäden und günstigen Witterungsbedingungen in der Ernteversicherung profitiert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
562,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
563,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
