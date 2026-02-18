DAX 25.041 -0,9%ESt50 6.057 -0,8%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,6415 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,33 +1,4%Gold 4.990 +0,3%
Zurich Insurance Aktie

Marktkap. 88,05 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

10:06 Uhr
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance AG (Zürich)
618,20 EUR -2,40 EUR -0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Einerseits hätten die Jahreszahlen des Versicherers die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Dabei verwies der Analyst vor allem auf das Lebensversicherungsgeschäft, das 2025 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet habe. Andererseits sei das bessere Abschneiden im Nichtlebensversicherungsgeschäft qualitativ relativ schwach. Dort hätten die Margen von geringeren Katastrophenschäden und günstigen Witterungsbedingungen in der Ernteversicherung profitiert./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
562,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
563,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

