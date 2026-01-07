DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
Zurich Insurance Aktie

Marktkap. 92,52 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

14:21 Uhr
Zurich Insurance Buy
Zurich Insurance AG (Zürich)
631,00 EUR -20,20 EUR -3,10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
642,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
586,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
588,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

14:21 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI mittags freundlich
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsstart freundlich
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
