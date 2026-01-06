DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 -0,1%Nas23.700 +0,7%Bitcoin78.324 -2,3%Euro1,1691 ±0,0%Öl59,88 -1,0%Gold4.453 -0,9%
Aktien Schweiz kaum verändert - Versicherer unter Druck

07.01.26 17:39 Uhr
DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Kräftige Kursverluste bei den Aktien der Versicherer wurden kompensiert von Gewinnen im Pharmasektor. Ansonsten seien die Blicke der Anleger schon auf die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember am Freitag gerichtet gewesen, hieß es aus dem Handel.

Im frühen Handel war der SMI zunächst auf ein Rekordhoch gestiegen, doch bröckelten die Gewinne bald ab. Der Index stand zum Handelsschluss kaum verändert bei 13.324 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schlossen nur die Aktien von Sika. Umgesetzt wurden 24,05 (Vortag: 19,88) Millionen Aktien.

Im Versicherungssektor verbilligten sich Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance um bis zu 3,4 Prozent. Der Sektor gehörte europaweit zu den schwächsten.

Die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche verbesserten sich hingegen um 1,9 und 2,5 Prozent. Novartis dürfte im ersten Quartal dieses Jahres von Medikamentenstudien profitieren, prognostizierte die UBS. Derweil hatten die Analysten von Barclays die Novartis-Aktie auf "Equalweight" von "Underweight" hochgestuft.

Nestle (-2,1%) wurden derweil erneut vom Rückruf möglicherweise mit Bakterien belasteter Babynahrung ins Minus gedrückt.

Die Liste der Gewinner wurde von Geberit angeführt, die nachrichtenlos um 2,7 Prozent stiegen.

Richemont verloren - ebenfalls ohne nachrichtlichen Hintergrund - 2,8 Prozent. Die Analysten von RBC hatten sich zuversichtlich gezeigt, dass der Luxusgüterkonzern weiterhin ein robustes Wachstum verzeichnen wird, stufen die Aktie aber unverändert mit "Sector Perform" ein.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 11:39 ET (16:39 GMT)

