Nestlé Aktie
Marktkap. 207,78 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 79 auf 74 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
75,65 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
75,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
