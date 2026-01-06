DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight
Nestlé Aktie

80,86 EUR -1,08 EUR -1,32 %
STU
75,21 CHF -0,95 CHF -1,25 %
SWX
Marktkap. 207,78 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

14:16 Uhr
Nestlé SA (Nestle)
80,86 EUR -1,08 EUR -1,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 79 auf 74 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
75,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,18%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
75,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

14:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
30.12.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Profitable Nestlé-Anlage? SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 3 Jahren verloren SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SPI zum Start im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag verlustreich
finanzen.net Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von SMA-Babynahrung
dpa-afx Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
Korea Times Nestle recalls infant formula batches across Europe over toxin risk
Novinite Nestle Recalls Baby Formula Across Europe, Including Bulgaria, Over Possible Toxin Risk
BBC Nestle issues global recall of some baby formula products over toxin fears
PR Newswire Purina Announces Donations to Five Leading Veterinary Schools to Foster Advancements in Veterinary Care
Nestlé AG Nestlé and research partners map cocoa diversity to safeguard chocolate's future
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé announces the retirement of Sanjay Bahadur
Nestlé AG Nestlé selected to join the Frontier Firm AI Initiative, a collaboration with D^3 Institute at Harvard and Microsoft
PR Newswire Pro Plan Veterinary Announces Partnership with Ease to Raise Awareness of Veterinary Behavioral Support Services
