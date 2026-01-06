Nestlé Aktie
Marktkap. 207,78 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einem Rückruf von Babynahrung auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Analyst David Hayes schätzte die Belastung im schlimmsten Fall auf maximal 0,8 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelkonzerns im laufenden Jahr. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
76,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
74,53 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,97%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,53 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,97%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|21:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|14:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|14:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|14:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.