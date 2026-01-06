Nestlé Aktie
Marktkap. 207,78 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Ein Rückruf des Lebensmittelkonzerns für Babynahrung habe zwar nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitieren könne von der Nachricht aber Danone als Kontrahent in diesem Geschäftssegment./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
74,15 CHF
|Abst. Kursziel*:
21,38%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,53 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
