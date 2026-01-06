DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
Nestlé Aktie

80,34 EUR -1,60 EUR -1,95 %
STU
74,53 CHF -1,63 CHF -2,14 %
SWX
Marktkap. 207,78 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

17:11 Uhr
Nestlé SA (Nestle)
80,34 EUR -1,60 EUR -1,95%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Ein Rückruf des Lebensmittelkonzerns für Babynahrung habe zwar nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitieren könne von der Nachricht aber Danone als Kontrahent in diesem Geschäftssegment./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

