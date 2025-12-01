Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,93 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
642,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
575,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
11,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
574,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,81%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
