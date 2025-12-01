DAX 23.702 +0,5%ESt50 5.697 +0,5%MSCI World 4.377 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.887 +0,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 63,02 -0,5%Gold 4.186 -1,1%
Zurich Insurance Aktie

614,60 EUR -0,40 EUR -0,07 %
STU
574,20 CHF -2,60 CHF -0,45 %
SWX
Marktkap. 87,93 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

10:21 Uhr
Zurich Insurance Buy
Zurich Insurance AG (Zürich)
614,60 EUR -0,40 EUR -0,07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

