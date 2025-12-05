DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,35 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Zurich Insurance Aktie

612,40 EUR -2,40 EUR -0,39 %
STU
573,80 CHF -1,60 CHF -0,28 %
SWX
Marktkap. 87,4 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

09:21 Uhr
Zurich Insurance Underweight
Zurich Insurance AG (Zürich)
612,40 EUR -2,40 EUR -0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo. Zurich gehört bei ihnen dagegen zu den schwächsten Werten. Die Schweizer seien besonders betroffen von schwachen Preisen bei Versicherungen für Unternehmen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

09:21 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

