Zurich Insurance Aktie

624,20 EUR -11,80 EUR -1,86 %
STU
575,00 CHF -5,60 CHF -0,96 %
SWX
Marktkap. 91,24 Mrd. EUR

KGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Jefferies & Company Inc.

18:26 Uhr
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance AG (Zürich)
624,20 EUR -11,80 EUR -1,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Am lange erwarteten, verbindlichen Übernahmeangebot des Versicherers für den Branchenkollegen Beazley sei vor allem interessant, wie der unveränderte Kaufpreis finanziert werde, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Anteil der Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung über rund fünf Milliarden US-Dollar entspreche den Erwartungen, wobei die Nachfrage noch höher gewesen sei. Die erwarteten Kapitalsynergien könnten zudem dazu verwendet werden, einen Teil der Verschuldung abzubauen./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
575,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
575,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,57%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
562,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

18:26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

