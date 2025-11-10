Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 86,77 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
642,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
572,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
572,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,12%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
