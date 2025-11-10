DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1569 +0,1%Öl 64,34 +0,4%Gold 4.141 +0,6%
Zurich Insurance Aktie

615,60 EUR -0,20 EUR -0,03 %
STU
572,60 CHF +2,60 CHF +0,46 %
SWX
Marktkap. 86,77 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
642,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
572,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
572,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,12%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

