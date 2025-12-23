DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.526 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.475 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Schweiz markieren Rekordstände

23.12.25 17:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
110,10 CHF 1,38 CHF 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Peach Property Group AG
6,25 CHF 0,11 CHF 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
329,60 CHF 4,50 CHF 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIG Group
10,97 CHF 0,53 CHF 5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
132,70 CHF 0,85 CHF 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
601,20 CHF 3,00 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag in Rekordlaune präsentiert. Während an den meisten europäischen Börsen kurz vor Weihnachten nicht viel passierte, bescherte der SMI den Anlegern pünktlich zum Fest ein Allzeithoch. Der Markt profitierte von der anhaltenden Hausse der großen Pharmakonzerne und den Titeln der Versicherer. Novartis gewannen 1,3 Prozent, Roche 1,4 Prozent, Swiss Re 0,6 Prozent und Zurich Insurance 0,5 Prozent. Novartis und Roche hatten zuletzt mit der US-Regierung niedrigere Pharmapreise vereinbart und dafür einen Zollaufschub für drei Jahre erhalten. Händler werteten das Abkommen positiv. Wie der SMI erklommen auch Novartis am Dienstag Rekordstände.

Wer­bung

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 13.243 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,05 (Vortag: 14,34) Millionen Aktien. Der eidgenössische Leitindex schüttelte den US-Zollschock zu Beginn des Jahres damit endgültig ab. Er war stark ins Jahr gestartet und hatte neue Höchststände erreicht, litt dann aber monatelang trotz der Aufwärtsbewegung anderer europäischer Indizes unter der Handelsunsicherheit. Die USA hatten im November eine Vereinbarung getroffen, die Zölle für die Schweiz von 39 Prozent auf 15 Prozent zu senken.

Am breiten Markt legten Peach Property Group um 1,8 Prozent zu, die Immobiliengesellschaft hat rund 2.000 Einheiten aus dem nicht-strategischen Portfolio verkauft. Der Kaufpreis lag allerdings unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes. Der aktivistische Investor Cevian hat eine rund 3-prozentige Beteiligung am Verpackungsspezialisten SIG erworben, der Kurs zog um 5,1 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 11:47 ET (16:47 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
08:31Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche BuyUBS AG
05.12.2025Roche BuyUBS AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:31Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
11.12.2025Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen