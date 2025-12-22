DAX 24.284 +0,0%ESt50 5.744 -0,3%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 11,42 -2,6%Nas 23.429 +0,5%Bitcoin 74.268 -1,3%Euro 1,1776 +0,1%Öl 61,96 -0,2%Gold 4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- US-Zulassung für Wegovy-Tabletten treibt Novo Nordisk-Aktie -- Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, AlzChem, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
345,25 EUR -2,05 EUR -0,59 %
FSE
324,02 CHF -2,39 CHF -0,73 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 278,38 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:31 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
345,25 EUR -2,05 EUR -0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
325,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
324,02 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
303,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:31 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Durchbruch in den USA Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI nachmittags
finanzen.net Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit Abgaben
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI präsentiert sich am Montagmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagmittag
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen