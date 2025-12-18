DAX23.996 +0,2%Est505.703 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +3,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.409 +1,5%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Roche auf 320 Franken - 'Hold'

18.12.25 11:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
317,60 CHF 0,50 CHF 0,16%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 300 auf 320 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Luisa Hector traut dem Brustkrebsmedikament Giredestrant nach positiven Studien deutlich mehr zu und setzt nun ihre Schätzung für den Spitzenumsatz bei 11 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr an, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Bei Patienten im Frühstadium sollte sich mit dem Medikament ein Paradigmenwechsel in der Behandlung anbahnen, jedoch dürften die Arzneimittelbehörden und Mediziner vorher sicherlich längerfristige Studiendaten sehen wollen./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

