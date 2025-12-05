JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 230 auf 350 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Dank des erfolgreichen Brustkrebsmittels Giredestrant hätten sich die Wachstumsaussichten der Schweizer gebessert, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

