Roche Aktie

328,70 EUR -3,25 EUR -0,98 %
FSE
311,21 CHF -3,01 CHF -0,96 %
BRX
Marktkap. 264,33 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
328,70 EUR -3,25 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 230 auf 350 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Dank des erfolgreichen Brustkrebsmittels Giredestrant hätten sich die Wachstumsaussichten der Schweizer gebessert, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
310,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
311,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:06 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Roche Buy UBS AG
01.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen

