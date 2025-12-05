Roche Aktie
Marktkap. 264,33 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 230 auf 350 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Dank des erfolgreichen Brustkrebsmittels Giredestrant hätten sich die Wachstumsaussichten der Schweizer gebessert, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
310,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,58%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
311,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|08:06
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|08:06
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.