Roche Aktie
Marktkap. 229,25 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, sei eine deutlich positive Nachricht für die Anleger, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der hochwirksame orale Wirkstoff habe das Potenzial, auch bei der Behandlung der schubfreien Multiplen Sklerose ein Multi-Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden - sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beherrschbar ist./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
314,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
273,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
14,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
275,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
