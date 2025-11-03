DAX 24.013 +1,9%ESt50 5.668 +1,8%MSCI World 4.337 +0,3%Top 10 Crypto 14,45 +4,6%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.579 +0,9%Euro 1,1573 +0,1%Öl 63,85 +0,2%Gold 4.096 +2,4%
Roche Aktie

295,70 EUR +6,70 EUR +2,32 %
FSE
275,70 CHF +7,30 CHF +2,72 %
SWX
Marktkap. 229,25 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Roche AG (Genussschein)
295,70 EUR 6,70 EUR 2,32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose erreicht habe, sei eine deutlich positive Nachricht für die Anleger, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der hochwirksame orale Wirkstoff habe das Potenzial, auch bei der Behandlung der schubfreien Multiplen Sklerose ein Multi-Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden - sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil beherrschbar ist./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
275,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:56 Roche Buy UBS AG
11:51 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:56 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Expertenmeinungen Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net SLI aktuell: SLI am Montagmittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start stärker
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag fester
Roche Holding AG Positive phase III data for Roche’s Gazyva/Gazyvaro show significant reduction in disease activity for systemic lupus erythematosus
Roche Holding AG Roche purchases shares in tender offer for 89bio, Inc
Roche Holding AG Roche receives CE mark for novel automated high-throughput Elecsys Dengue Ag test to diagnose dengue
Roche Holding AG Positive phase III results for Roche’s Gazyva/Gazyvaro in children and young adults with idiopathic nephrotic syndrome
Roche Holding AG Changes to the Roche Enlarged Corporate Executive Committee
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche continues strong sales growth momentum of 7% (CER) in the first nine months of 2025; full-year earnings outlook raised
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
