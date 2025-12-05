DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 77.039 +0,4%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
Zurich Insurance Aktie

614,80 EUR +2,60 EUR +0,42 %
STU
575,40 CHF +1,80 CHF +0,31 %
SWX
Marktkap. 87,12 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

08:01 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
614,80 EUR 2,60 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
575,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
575,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,63%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08:01 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Start Verluste
finanzen.net Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI mittags mit grünem Vorzeichen
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen