Aktien Schweiz schwächer - Neue US-Zolldrohung dämpft Kauflaune

DOW JONES--Die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Europa haben am Montag auch den schweizerischen Aktienmarkt belastet. Mit seiner Ankündigung, Zölle von zusätzlichen 10 Prozent auf Importe aus mehreren europäischen Ländern zu erheben, will Trump den Druck auf Dänemark erhöhen, Grönland an die USA zu verkaufen. Der US-Markt konnte am Montag nicht auf die jüngste Eskalation des Streits um Grönland reagieren, da der Handel wegen eines Feiertags ruhte.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 13.277 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursverluste. Als einziger SMI-Wert schloss die als defensiv geltende Swisscom-Aktie (+1,2%) im Plus. Umgesetzt wurden 16,08 (Vortag: 25,23) Millionen Aktien.

Überdurchschnittlich hohe Abgaben verzeichneten Konjunkturzykliker wie ABB (-2,1%) oder Kühne + Nagel (-3,2%).

Im Pharmasektor gaben Alcon 4,4 und Lonza 2,4 Prozent ab. Unternehmensspezifische Nachrichten gab es nicht. Die beiden Pharmariesen Novartis (kaum verändert) und Roche (-0,6%) hielten sich besser als der Markt.

Der Kurs des Versicherers Zurich fiel um 0,6 Prozent, nachdem das Unternehmen Pläne zum Kauf des britischen Spezialversicherers Beazley öffentlich gemacht hatte. Die Analysten von Jefferies bezeichneten die strategische Logik der Übernahme als schlüssig und das Angebot als fair.

Richemont verbilligten sich um 2,3 Prozent. Neben der Zollthematik belasteten enttäuschende chinesische Konjunkturdaten. Diese hatten Zweifel an der Nachfrage aus dem für die Luxusgüterbranche so wichtigen Absatzmarkt genährt. Swatch verloren 1,7 Prozent.

In der zweiten Reihe konnten sich Belimo (-1,7%) der schlechten Stimmung am Markt nicht entziehen. Der Anbieter von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen hatte mit seinen Umsatzdaten für 2025 überzeugt.

January 19, 2026 11:46 ET (16:46 GMT)