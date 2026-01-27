DAX24.917 +0,1%Est506.010 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.166 ±-0,0%Euro1,1991 -0,4%Öl67,58 -0,2%Gold5.297 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie unbeeindruckt: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie unbeeindruckt: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in Rot

28.01.26 09:27 Uhr
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in Rot | finanzen.net

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
62,02 CHF 0,56 CHF 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Adecco SA
21,96 CHF 0,08 CHF 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
66,06 CHF -1,12 CHF -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
72,22 CHF -0,02 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
572,40 CHF 14,00 CHF 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
150,00 CHF -2,85 CHF -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
342,50 CHF -7,50 CHF -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
841,00 CHF 3,00 CHF 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
71,90 CHF -0,85 CHF -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
525,20 CHF 2,40 CHF 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
544,00 CHF 1,60 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.129,0 PKT -10,8 PKT -0,50%
Charts|News|Analysen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 2.130,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 2.131,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2.139,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2.132,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.130,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,103 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 2.140,82 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 2.018,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der SLI einen Stand von 2.060,12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,948 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.116,01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,26 Prozent auf 576,60 CHF), VAT (+ 1,57 Prozent auf 531,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 61,86 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 841,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,60 Prozent auf 340,90 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Sandoz (-1,59 Prozent auf 63,00 CHF) und Julius Bär (-1,34 Prozent auf 66,28 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Logitech-Aktie aufweisen. 177.105 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 8,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,61 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen