Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in Rot

Index im Blick

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 2.130,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 2.131,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2.139,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2.132,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.130,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,103 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 2.140,82 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 2.018,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der SLI einen Stand von 2.060,12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,948 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.116,01 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 3,26 Prozent auf 576,60 CHF), VAT (+ 1,57 Prozent auf 531,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 61,86 CHF), Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 841,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,60 Prozent auf 340,90 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Sandoz (-1,59 Prozent auf 63,00 CHF) und Julius Bär (-1,34 Prozent auf 66,28 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Logitech-Aktie aufweisen. 177.105 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 8,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,61 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

