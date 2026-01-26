DAX24.912 -0,1%Est505.972 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -0,4%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.778 -0,8%Euro1,1890 +0,1%Öl65,81 +0,2%Gold5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Roche auf 'Underperform' - Ziel 230 Franken

27.01.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
352,30 CHF 1,80 CHF 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. "Ein neuer Tag, ein neues Inkretin" - der Markt für Abnehmmittel werde immer härter umkämpft, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Letztlich lägen die Phase-II-Daten von Roches CT-388 etwa auf Augenhöhe mit Zepbound von Eli Lilly. Wenn CT-388 mit der Phase III durch sei, seien wohl noch viel mehr Alternativen am Markt./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
10:46Roche OverweightBarclays Capital
10:21Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10:16Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46Roche OverweightBarclays Capital
16.01.2026Roche BuyUBS AG
15.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.01.2026Roche OutperformBernstein Research
07.01.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:16Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
16.01.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:21Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
11.12.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen