ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken

27.01.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
352,50 CHF 2,00 CHF 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

