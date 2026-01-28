Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 84,08 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
548,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
548,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,25%
|
Analyst Name:
Derald Goh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
