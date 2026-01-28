DAX 24.443 -1,5%ESt50 5.918 -0,3%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 11,07 -3,3%Nas 23.474 -1,6%Bitcoin 71.634 -3,8%Euro 1,1922 -0,3%Öl 70,97 +3,2%Gold 5.335 -1,5%
Zurich Insurance Aktie

598,80 EUR +5,60 EUR +0,94 %
STU
548,80 CHF +3,40 CHF +0,62 %
SWX
Marktkap. 84,08 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

15:41 Uhr
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance AG (Zürich)
598,80 EUR 5,60 EUR 0,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
548,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
548,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,25%
Analyst Name:
Derald Goh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

